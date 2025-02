Montpensier Arbevel voit officiellement le jour

Montpensier Arbevel a officiellement vu le jour le 31 janvier 2025, selon un communiqué de presse publié le 6 février. La société de gestion est issue du rapprochement entre Montpensier Finance et Financière Arbevel, annoncé fin septembre 2024.

La société totalise plus de 5 milliards d’euros, sachant qu’en septembre, Montpensier revendiquait 3,5 milliards d’euros, tandis qu’en juillet 2024, les actifs d’Arbevel étaient de plus de 2 milliards. Elle propose une gamme de fonds couvrant diverses classes d’actifs : taux & obligations convertibles, actions européennes large, mid & small caps, actions thématiques internationales (santé, sport, climat et technologie), mandats et fonds diversifiés et actifs privés (dette privée & private equity). Sur le site, on en recense une trentaine.

Le communiqué indique que les équipes sont désormais rassemblées. Lors de l’annonce de l’opération, les deux sociétés dénombraient 80 personnes, dont 50 professionnels de l’investissement.

Côté gouvernance, Guillaume Dard, qui présidait Montpensier, prend la présidence du conseil de surveillance de la nouvelle société de gestion. Le directoire se compose de Jean-Baptiste Delabare, président (ex-président d’Arbevel), Sébastien Barbe (ex-directeur général de Montpensier) et Sébastien Lalevée (ex-directeur général d’Arbevel).

Détenue majoritairement par ses fondateurs, la société compte aussi parmi ses actionnaires Amundi (qui était au capital de Montpensier) et Weinberg Capital Partners (ex-actionnaire d’Arbevel via l’un de ses fonds) dans des proportions qui restent confidentielles.

Laurence Marchal