Monthly Investment Brief : Des interrogations légitimes

Comme le souligne Bruno Cavalier dans son dernier « Point de Vue Macro-économique », l'économie mondiale envoie des signaux contradictoires. En Allocation d'Actifs, notre rôle, rappelons-le, est de prendre des décisions de gestion en fonction de l'environnement macro-économique, de données micro-économiques mais aussi de ce qu'on appelle globalement le « Momentum ». Dans ce vocable, nous englobons des données de flux d'investissement, des données alternatives, techniques, de positionnement, sentiment ou autres …

Verre à moitié vide

Disons-le en préambule, nous avons choisi notre camp et la balance penche du côté négatif. Au niveau mondial, la croissance économique en Chine a ralenti vers 5 %, aux États-Unis à moins de 2 % et l'Europe entame un début de contraction. Il est donc possible que la croissance mondiale passe en dessous du seuil de 2 % qui définit une récession classique. Nous n'en sommes pas là, mais la trajectoire récente à moins de 3 % au 3eme trimestre n'est pas de bon augure.

Historiquement, l'augmentation du chômage est le principal facteur de ralentissement de l'activité économique. Si celle-ci n'est pas visible dans les pays développés, il suffit de s'adresser aux 11,6 millions de nouveaux diplômés en Chine pour comprendre. En avril, le chômage des jeunes Chinois âgés de 16 à 24 ans a atteint un niveau record de 20,4 %, soit près du double du niveau de 12 % atteint avant la pandémie. L'arrivée cet été sur le marché du travail des millions de jeunes de la "promotion 2023" ne fera qu'aggraver une situation qui pourrait mettre en péril le « pacte social » prôné par le gouvernement.

Mais la Chine n'est pas la seule concernée. Parallèlement à la contraction de son économie, l'Allemagne a par exemple également vu son taux de chômage augmenter de 0,7 %.

A quoi nous attendre ?

Si l'économie mondiale se trouve au début d'une récession classique, nous devrions observer :

Des prix du pétrole et des métaux en baisse, ce qui est précisément le cas.

Une évolution sans tendance des prix du marché High Yield, ce qui est précisément le cas.

Une sous-performance des secteurs sensibles à l'économie, ce qui est précisément le cas.

Des indices actions globalement en baisse, ce qui n'est pas le cas.

