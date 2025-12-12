Montefiore Investment : Sébastien Nantas nommé head of marketing - private wealth

(AOF) - Montefiore Investment, acteur du capital-investissement dans les PME et ETI de services, a nommé Sébastien Nantas au poste de head of marketing - private wealth. Cette création de poste s’inscrit dans la stratégie private wealth de Montefiore, pilotée par Joséphine Loréal, qui vise à ouvrir le non coté de premier plan aux investisseurs privés, dans un cadre exigeant et responsable.

Fort de plus de 20 ans d'expérience en marketing et communication au sein de maisons d'investissement (Candriam, Tikehau Capital, Edmond de Rothschild AM ou Amundi notamment), Sébastien Nantas apportera son expertise en positionnement stratégique, lancements de produits et production des contenus.

Dans un marché encore peu ouvert aux particuliers, Montefiore entend combler ce déficit d'accès en s'appuyant sur des solutions adaptées aux horizons patrimoniaux de long terme, en coopération avec un réseau de partenaires de la gestion de fortune et de patrimoine.

L'objectif : réaligner l'épargne privée avec les moteurs réels de croissance économique, via des stratégies éprouvées et un accompagnement pédagogique de haut niveau.

La plateforme Private Wealth de Montefiore a vocation à proposer des véhicules adaptés aux besoins de la clientèle privée (via notamment des fonds Evergreen / ELTIF 2.0). La distribution des produits s'appuiera sur des banques privées, des compagnies d'assurance‑vie, des family offices et des CGP, avec un service dédié et des outils pédagogiques pour une expérience d'investissement optimale.