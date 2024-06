Montefiore Investment : les encours dépassent 5 milliards d'euros

(AOF) - Montefiore Investment, spécialiste de l’investissement dans les PME et ETI de services, annonce le closing de son fonds " Montefiore Investment VI ", pour un montant de 1,4 milliard d'euros, atteignant ainsi son hard cap. Après le closing de son fonds complémentaire, " Montefiore Investment Expansion ", à son hard cap de 450 millions d'euros en septembre dernier, cette nouvelle levée de fonds porte les encours de Montefiore Investment à plus de 5 milliards d'euros.

Les deux fonds appliquent la même stratégie caractéristique de Montefiore, Focus & Growth, reposant sur une spécialisation sectorielle dans les services (Focus) et l'accélération de la croissance rentable (Growth).

"Montefiore Investment poursuit le développement de sa stratégie et continue d'accompagner les PME et ETI pour les transformer en véritables championnes de leur marché, en France et en Europe", a commenté Eric Bismuth, président de Montefiore Investment.