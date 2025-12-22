Montée des cours de l'or noir : les tensions grimpent entre les Etats-Unis et le Venezuela

(AOF) - Au cours de cette journée de lundi, les cours du pétrole progressent en raison de l'intensification des tensions géopolitiques impliquant les Etats-Unis et le Venezuela. Vers 16h05, le Brent gagne plus de 2%, à 61,80 dollar. Le WTI avance de 2,21%, à 57,80 dollars. Samedi, les Etats-Unis ont intercepté un second navire de commerce (au nom de Centuries) au large des côtes vénézuéliennes dans les eaux internationales, quelques jours après l'annonce par le président américain, Donald Trump, d'un "blocus" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela.

Précisément, le 16 décembre dernier, le locataire de la Maison Blanche a ordonné sur Truth Social ce blocus. Cette décision s'inscrit dans une opération militaire américaine plus large nommée "Southern Spear".

Le Centuries est un superpétrolier battant pavillon panaméen. Il transportait environ 1,8 million de barils de pétrole brut vénézuélien. Cette cargaison est estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars. Ce navire faisait route vers l'Asie lorsqu'il a été intercepté.

Le 10 décembre dernier, les Etats-Unis avaient saisi près du Venezuela un premier pétrolier du nom de Skipper, signalant que celui-ci était soumis à des sanctions du Département du Trésor depuis 2022 pour ses liens présumés avec l'IRGC (Corps des gardiens de la révolution islamique : organisation paramilitaire de la république islamique d'Iran) et le Hezbollah.

Outre le Centuries et le Skipper , les forces américaines poursuivaient dimanche un autre pétrolier dans les eaux internationales près du Venezuela. Il s'agirait du Bella 1, un pétrolier sous sanctions battant pavillon panaméen, qui se dirigeait vers le Venezuela pour charger du pétrole, selon l'agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

"Le président Trump a été clair : le blocus des pétroliers sanctionnés en partance ou à destination du Venezuela restera pleinement en vigueur jusqu'à ce que l'entreprise criminelle de Maduro rende tous les actifs américains volés", a déclaré le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, sur X.

L'interception de pétroliers par les Etats-Unis au large du Venezuela est une stratégie visant à renverser le gouvernement de Nicolás Maduro, président du Venezuela. Le gouvernement américain a classé ce gouvernement vénézuélien comme une organisation terroriste étrangère. Washington affirme que les revenus pétroliers ne servent pas au peuple, mais financent le trafic de drogue (le "Cartel des Soleils") et des groupes terroristes.

De son côté, Caracas dénonce un "vol" et un acte de "piraterie navale". Il dément toute implication dans le trafic de drogue et assure que Washington cherche à renverser le président Maduro pour s'emparer des réserves pétrolières du Venezuela.