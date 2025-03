Montea: entrée dans le BEL 20 au détriment de Galapagos information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 16:23









(CercleFinance.com) - Euronext annonce qu'à l'issue de la revue annuelle de ses indices de Bruxelles (BEL 20, BEL Mid, BEL Small and BEL ESG), il va intégrer Montea, groupe belge d'immobilier logistique et semi-industriel, au sein de l'indice-phare BEL 20.



Il remplacera ainsi la société de biotechnologie Galapagos, qui intégrera quant à elle le BEL Mid. Ces changements seront mis en oeuvre après la clôture des marchés du vendredi 21 mars et prendront donc effet le lundi suivant à l'ouverture.





Valeurs associées GALAPAGOS 23,8000 EUR Euronext Amsterdam -2,30%