Monte dei Paschi fait une offre sur BPM et Banca Generali pour empêcher le rachat par Intesa

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* BPM et Banca Generali évalués à 34 milliards d'euros

* MPS propose une “distribution extraordinaire” de 4 milliards d'euros

* L'opération donnerait naissance à la troisième plus grande banque du pays

* Le secteur bancaire italien en pleine restructuration sous l'effet des fusions-acquisitions

* Selon le plan d'Intesa, MPS serait scindée en deux

* Le Premier ministre italien critique la perspective d'un démantèlement de MPS

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article) par Valentina Za, Andrea Mandala et Giulio Piovaccari

Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI a lancé vendredi des offres publiques d'achat simultanées, entièrement en actions, d'une valeur d'environ 34 milliards d'euros (39,8 milliards de dollars) sur son concurrent Banco BPM

BAMI.MI et sur le gestionnaire de patrimoine Banca Generali

BGN.MI , intensifiant ainsi la bataille qui redessine le secteur bancaire italien.

Cette initiative marque la tentative la plus audacieuse à ce jour du directeur général Luigi Lovaglio pour repousser une offre publique d’achat hostile de 36 milliards d’euros lancée en juin par le leader du secteur, Intesa Sanpaolo ISP.MI , qui cherchait à absorber MPS dans le cadre d’une opération à laquelle s’opposait la direction et que Rome considérait comme susceptible de réduire la concurrence dans le secteur bancaire national.

Dans le cadre de cette opération, Monte dei Paschi (MPS) a également proposé à ses actionnaires une “distribution extraordinaire” d’une valeur de 4 milliards d’euros, soit un peu plus que les 3 milliards d’euros offerts par Intesa. Le dividende proposé par MPS serait versé en partie en numéraire et en partie sous forme d’actions de Generali GASI.MI , représentant environ 4,5 % de l’assureur italien, dans lequel MPS détient une participation de 13 %.

UNE OPÉRATION VISANT À CRÉER LE TROISIÈME GROUPE BANCAIRE D'ITALIE

Ce projet, qui vise à créer le troisième groupe bancaire italien en termes d’actifs, a obtenu le soutien d’une majorité des membres du conseil d’administration lors d’une réunion jeudi. L’opposition d’une minorité pourrait toutefois constituer un obstacle à la réalisation de ce projet. Compte tenu de l'offre actuelle d'Intesa, les actionnaires de MPS – parmi lesquels figurent Delfin, la société familiale de la dynastie Del Vecchio, spécialisée dans la lunetterie, l'homme d'affaires milliardaire Francesco Gaetano Caltagirone et le Trésor italien – devront se prononcer sur ce projet lors d'une assemblée prévue le 29 octobre.

Conformément à la réglementation italienne en matière d’OPA, toute contre-offre de MPS face à l’offre d’Intesa doit être approuvée par plus de 50 % de ses actionnaires.

SYNERGIES ANNUELLES PRÉVUES D’ENVIRON 2,6 MILLIARDS D’EUROS

Ces deux opérations permettraient de dégager des synergies annuelles avant impôts estimées à environ 2,6 milliards d’euros, a indiqué MPS, tout en créant une entité bancaire dotée d’ un bilan pro forma d’environ 466 milliards d’euros et de plus de 810 milliards d’euros d’actifs financiers totaux.

“Ces offres visent à créer un nouveau champion national de premier plan, doté de capacités distinctives dans les domaines de la banque, du conseil et de la gestion de patrimoine”, a déclaré la banque dans un communiqué.

MPS, qui a atteint une capitalisation boursière de 36 milliards d’euros après le rachat de la banque d’affaires Mediobanca l’année dernière, a indiqué qu’elle proposait 1,567 actions nouvellement émise pour chaque action Banco BPM et 6,958 pour chaque action Banca Generali, valorisant ainsi les cibles à environ 25,3 milliards d’euros et 8,7 milliards d’euros respectivement. La finalisation de l’opération, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, est prévue pour la mi-février 2027.

(1 dollar = 0,8553 euro)