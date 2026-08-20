Monte dei Paschi donne son feu vert aux offres de BPM et de Banca Generali pour contrer le rachat par Intesa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le type d'opération et les valeurs de marché aux paragraphes 2 à 4; mentionne la nécessité d'une autorisation au paragraphe 6)

* Le conseil d'administration de MPS soutient le plan du directeur général visant à contrer l'offre d'Intesa

* Le secteur bancaire italien en pleine restructuration sous l'effet des fusions-acquisitions

* Selon le plan d'Intesa, MPS serait scindée en deux

* Le Premier ministre italien critique la perspective d'un démantèlement de MPS

par Valentina Za, Andrea Mandala et Giulio Piovaccari

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI a approuvé jeudi un projet visant à faire une offre sur son concurrent Banco BPM BAMI.MI et sur le gestionnaire de patrimoine Banca Generali BGN.MI afin de contrer une OPA de 36 milliards d'euros (42 milliards de dollars) lancée par le leader du secteur, Intesa Sanpaolo

ISP.MI , ont indiqué deux sources proches du dossier.

Monte dei Paschi (MPS), dont la capitalisation boursière a atteint 36 milliards d’euros après le rachat de la banque d’affaires Mediobanca l’année dernière, paierait en actions pour BPM et Banca Generali, ont précisé ces sources.

La valeur de BPM s’élève à 25 milliards d’euros et celle de Banca Generali à 8 milliards d’euros, ce qui porterait la valeur combinée du groupe issu de la fusion à près de 70 milliards d’euros, contre 121 milliards d’euros pour Intesa.

MPS a refusé de commenter cette information avant la publication d’un communiqué officiel attendue vendredi matin. Intesa, BPM et Banca Generali n’ont pas souhaité faire de commentaire dans l’immédiat.

Le projet de Luigi Lovaglio, directeur général de MPS, constitue le dernier rebondissement d'une saga de consolidation qui redéfinit le paysage bancaire italien depuis novembre 2024.

M. Lovaglio a réussi à obtenir jeudi l’approbation d’une majorité des membres du conseil d’administration. Toutefois, compte tenu de l’offre d’Intesa, ces deux propositions doivent recevoir l’approbation qualifiée des actionnaires de MPS, conformément à la réglementation italienne en matière d’OPA. MPS avait déjà exploré la possibilité d'un accord avec Banco BPM pour contrecarrer le rachat par Intesa, mais les deux banques ont annoncé le 31 juillet qu'elles mettaient fin à leurs négociations après que le principal investisseur de BPM, le Crédit Agricole CAGR.MI , eut exprimé son désaccord avec ce projet.

Grâce à son rachat de Mediobanca, MPS a acquis une participation de 13 % dans le plus grand assureur du pays, Generali GASI.MI , un actif très convoité dans le monde financier italien. Elle dispose également de réserves de trésorerie sur lesquelles elle peut puiser pour renforcer les rendements offerts aux actionnaires et contrer les 3 milliards d’euros en espèces proposés par Intesa.

La participation dans Generali vaut 8,5 milliards d’euros aux cours actuels du marché. Selon les médias italiens, une participation de 4 % dans Generali serait attribuée aux actionnaires de MPS dans le cadre de ce plan, en plus d’un versement en espèces.

DÉMANTÈLEMENT

Intesa a déclaré qu'elle conserverait Mediobanca, la participation dans Generali et environ la moitié du réseau d'agences de MPS, après avoir accepté de céder l'autre moitié pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence. M. Lovaglio a critiqué ce plan, affirmant qu’il détruirait de la valeur. La semaine dernière, la Première ministre Giorgia Meloni a exprimé son espoir que MPS ne soit pas “démembrée” tout en insistant sur le fait que le gouvernement ne joue aucun rôle actif. L'offre publique non sollicitée d'Intesa sur MPS, en espèces et en actions, lancée en juin, est intervenue alors que M. Lovaglio s'efforçait de racheter le reste de Mediobanca et de la fusionner avec MPS, après avoir repoussé une contestation de son leadership émanant d'un actionnaire clé de MPS.

Les banques italiennes ont passé des années à se restructurer avant que leurs bénéfices n’atteignent des niveaux records lorsque les taux d’intérêt ont augmenté à partir de 2022. MPS est devenue le symbole de la refonte du secteur.

Après avoir été sauvée par l'État en 2017 puis reprivatisée entre 2023 et 2024, elle a racheté Mediobanca, une banque de plus grande envergure, grâce à une offre hostile de 16 milliards d’euros, et a pris le contrôle de sa participation très convoitée dans Generali.

Les principaux actionnaires de MPS sont Delfin, le véhicule d’investissement de la famille Del Vecchio, une dynastie du secteur de la lunetterie, et le magnat du bâtiment Francesco Gaetano Caltagirone. Tous deux sont également des investisseurs majeurs dans Generali.

Intesa a lancé son offre alors qu’UniCredit CRDI.MI , la deuxième plus grande banque italienne, était occupée par le rachat de la Commerzbank allemande CBKG.DE . Ces derniers mois, UniCredit s’était également constitué une participation dans Generali, qu’elle qualifiait d’investissement financier.

(1 dollar = 0,8559 euro)