Monte dei Paschi commence à intégrer Mediobanca, premier trimestre conforme aux prévisions

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La banque Monte dei Paschi a publié mardi un résultat en ligne avec les attentes du marché et a commencé à intégrer Mediobanca après son rachat en 2025.

Monte dei Paschi (MPS) a engrangé 520,8 millions d'euros de bénéfice net au premier trimestre, dont 216 millions attribués à Mediobanca, un chiffre en ligne avec les prévisions du groupe et le consensus des analystes publié par Factset.

Après une OPA audacieuse réussie en 2025, la petite et ancienne MPS prévoit de compléter d'ici la fin 2026 le rachat de la plus grande Mediobanca, spécialisée dans la banque privée, pour former le troisième groupe bancaire italien.

Au premier trimestre, MPS a commencé à distribuer les produits Mediobanca et à négocier avec les fournisseurs pour revoir leurs offres, a indiqué le directeur général de MPS, Luigi Lovaglio, lors d'une conférence pour les analystes financiers.

Le groupe a confirmé viser 700 millions d'euros de synergies d'ici 2028, pour un coût de 300 millions d'euros lié à la fusion.

Le bénéfice net de MPS seule, à 304,8 millions, serait en baisse de 36,2% sur un an sans Mediobanca, à cause d'une base de comparaison défavorable au premier trimestre 2025 liée à des questions fiscales.

"Ce trimestre a été solide, avec une exécution rigoureuse et une dynamique stratégique claire", a indiqué Luigi Lovaglio. "Nous abordons la prochaine phase avec une gouvernance pleinement en place et une capacité de livraison solide".

MPS indiquera en août, lors de la présentation de ses résultats du premier semestre, s'il verse un accompte sur les dividendes dès cette année, a précisé M. Lovaglio.

Les investisseurs ont salué ces résultats mardi et l'action MPS gagnait 3,08% à 9,62 euros, à 12H10 (10H10 GMT) à la Bourse de Milan.

Luigi Lovaglio, qui avait été débarqué de Mediobanca début avril, a été réélu mi-avril par les actionnaires du groupe au conseil d'administration, sur une liste déposée à contre-courant par une petite holding italienne.

"Le message est simple: l’incertitude est derrière nous", a souligné Luigi Lovaglio. "L’exécution est désormais au centre de nos priorités. L’intégration de Mediobanca progresse conformément au plan et s’appuie sur un modèle opérationnel clair, conçu pour préserver la force des marques tout en capturant pleinement la valeur de notre vivier de talents de haute qualité".

Au premier trimestre, le groupe a profité d'une "haute qualité et diversification du mix de revenus, avec une rentabilité en croissance, une gestion efficace des coûts et une solide situation patrimoniale", a indiqué la direction de MPS dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a atteint près de deux milliards d'euros, notamment grâce à une hausse des commissions. Sans Mediobanca, MPS atteint un milliard d'euros (+2,7% sur un an).

Au bord d'une faillite retentissante, MPS fondée à Sienne en 1472, avait dû être renflouée en 2017 à hauteur de 5,4 milliards d'euros par l'Etat italien qui en était devenu le principal actionnaire. Rome avait ensuite réduit sa participation.

MPS avait créé la surprise en réussissant en 2025 à mener son offre publique d'achat (OPA) sur la banque d'affaires Mediobanca, plus grande en termes de capitalisation.