Monte dei Paschi: bénéfice net de 610 millions au 2T, supérieur aux attentes

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) a publié vendredi un bénéfice net de 610 millions d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 27,3% sur un an et bien supérieur aux attentes.

Le consensus des analystes interrogé par Bloomberg tablait sur un bénéfice net d'environ 553,6 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du désormais troisième groupe bancaire italien - depuis le rachat de la banque privée Mediobanca en 2025 - a atteint 2,06 milliards d'euros, en progression de 5,3%, notamment grâce à une hausse des commissions nettes.

Au deuxième trimestre, ces dernières ont augmenté de 9%, à 670,1 millions d'euros, portées tant par la croissance du segment des activités de gestion, intermédiation et de conseil que par celle du segment de l'activité de banque commerciale.

Le consensus des analystes de Bloomberg anticipait un chiffre d'affaires d'environ 1,987 milliard d'euros.

Monte dei Paschi avait créé la surprise en réussissant en 2025 à mener une offre publique d'achat (OPA) sur la banque d'affaires Mediobanca, plus grande en termes de capitalisation.

"Les activités liées à l'intégration de Mediobanca se poursuivent conformément aux plans, avec une finalisation prévue au 4e trimestre", a précisé MPS dans un communiqué.

La plus ancienne des banques italiennes est en outre sous le coup d'une offre de rachat de 31 milliards d'euros de la numéro un du secteur en Italie, Intesa Sanpaolo, lancée début juin, nouvel épisode dans la consolidation du secteur bancaire de la péninsule.

En cas de succès, cette opération donnerait naissance au deuxième groupe bancaire de la zone euro en termes de capitalisation boursière, avec un réseau de quelque 3.000 agences, selon Intesa.

La plus grande banque italienne avait lancé son offre de rachat au lendemain de l'annonce par Banco BPM de discussions avec Monte dei Paschi en vue d'une possible "fusion entre égaux" qui donnerait naissance au deuxième groupe bancaire du pays.

Banco BPM a depuis annoncé avoir mis fin aux discussions au sujet d'un éventuel rapprochement avec la banque toscane.

Au bord d'une faillite retentissante, Monte di Paschi di Siena (MPS) fondée à Sienne en 1472, avait dû être renflouée en 2017 à hauteur de 5,4 milliards d'euros par l'Etat italien qui en était devenu le principal actionnaire. Rome avait ensuite réduit sa participation.

Le nouvel ensemble MPS-Mediobanca a encore été secoué en avril 2026 par la réélection, contre l'avis de son conseil d'administration, de son directeur général Luigi Lovaglio, pourtant licencié quelques jours auparavant.