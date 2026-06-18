Montagu va prendre une participation majoritaire dans BMC Helix dans le cadre d'une scission de BMC Software, détenue par KKR

Montagu, une société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans BMC Helix dans le cadre d'une opération de scission de BMC Software.

Les fonds gérés par KKR conserveront la propriété de BMC, entreprise spécialisée dans l'automatisation à l'ère de l'IA, qui conservera également une participation minoritaire dans Helix.

KKR a acquis BMC en 2018 par le biais de son douzième fonds de capital-investissement pour les Amériques.

Helix est une plateforme ServiceOps d'IA agentique utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier, dans les secteurs des services financiers, de la santé, de l'assurance, du commerce de détail et autres.

Forte de sa longue tradition d'innovation, Helix a été pionnière dans l'application de l'IA agentique aux flux de travail de service et d'exploitation.

Christoph Leitner-Dietmaier, associé chez Montagu, a déclaré : " Helix est une plateforme hautement stratégique et profondément intégrée, qui prend en charge certains des environnements informatiques d'entreprise les plus complexes au monde. "