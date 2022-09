Montagu cède une participation dans la manco Universal Investment

(NEWSManagers.com) - La société de capital-investissement Montagu a convenu d'un accord selon lequel elle réalisera nouvel investissement dans Universal Investment Group (Universal Investment) aux côtés de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPP Investments). Ce dernier acquerra une participation "importante" dans Universal Investment par l'intermédiaire de CPP Investment Board Europe Sarl. " Le partenariat stratégique entre Montagu et CPP Investments devrait accélérer la trajectoire de croissance d'Universal Investment et soutenir son ambition de devenir un acteur mondial de premier plan dans le domaine des services de fonds", commente un communiqué.

Universal Investment est une société de gestion pour compte de tiers (ManCo) créée il y a 15 ans et un prestataire de services d'administration de fonds pour les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs. Elle opère en Allemagne, Irlande et Luxembourg. Montagu était entré à son capital en 2017. Universal Investment revendique être le ManCo tiers leader du marché en Allemagne et au Luxembourg. Elle sert plus de 470 clients dans ses principales juridictions, et compte environ 760 milliards d'euros d'actifs sous administration avec plus de 1.100 employés.

La transaction est soumise aux approbations réglementaires.