Monster Beverages en hausse après des résultats du T3 supérieurs aux attentes

7 novembre - ** Les actions de Monster Beverage MNST.O augmentent d'environ 5 % avant le marché à 69,55 $

** MNST dépasse les estimations de ventes et de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à une forte demande de boissons énergétiques , ainsi que de boissons sans sucre

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 2,02 milliards de dollars dépasse les estimations de 2,11 milliards de dollars - LSEG

** Co annonce un bénéfice par action de 56 cents pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 48 cents

** Les analystes de Jefferies estiment que l'augmentation des prix et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement aident les marges de MNST

** À la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 26% depuis le début de l'année