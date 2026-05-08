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Monster Beverage en hausse après avoir dépassé les prévisions au premier trimestre grâce à une forte demande en boissons énergisantes
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 10:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** Le titre du fabricant de boissons énergisantes Monster Beverage MNST.O progresse de 5,7 % à 80,35 $ en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à une forte demande

** La société affiche un chiffre d'affaires net de 2,35 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 2,16 milliards de dollars

** La société affiche un BPA ajusté de 58 cents au premier trimestre, en hausse par rapport aux estimations de 53 cents

** “Le secteur mondial des boissons énergisantes continue d'afficher une croissance solide, portée par une demande accrue des consommateurs”, déclare le directeur général Hilton H. Schlosberg

** À la clôture d'hier, l'action MNST reculait de 0,91 % depuis le début de l'année

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