Monro retrouve son calme après que l'investisseur activiste Icahn a révélé sa participation

5 novembre - ** Les actions de la société de services automobiles Monro MNRO.O grimpent de 18% à 18,06 dollars avant le marché, après que l'investisseur activiste Carl Icahn a révélé sa participation

** L'action est en passe de récupérer quelques pertes après la chute de la semaine dernière, lorsque le chiffre d'affaires du T2 inférieur aux attentes a provoqué la plus forte baisse intrajournalière depuis près de trois mois

** La société d'investissement éponyme de Carl Icahn IEP.O révèle une participation de 14,79% dans MNRO, d'une valeur de 67,8 millions de dollars sur la base du dernier cours de clôture de MNRO

** Icahn, vétéran des raids d'entreprises, a l'habitude de faire pression pour obtenir des changements dans les entreprises dans lesquelles il investit

** MNRO a perdu 38% depuis le début de l'année, à la dernière clôture