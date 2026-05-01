Monolithic Power Systems prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Monolithic Power Systems MPWR.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses outils de gestion de l'alimentation liée au développement des infrastructures d'intelligence artificielle.

La société conçoit des semi-conducteurs de gestion de l'alimentation qui régulent la tension et améliorent l'efficacité énergétique des serveurs d'IA, des centres de données, ainsi que des systèmes automobiles et industriels.

* Monolithic Power Systems prévoit un chiffre d'affaires compris entre 890 et 910 millions de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 816,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a déclaré avoir réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires trimestriel record de 804,2 millions de dollars, en hausse de 26,1 % par rapport à l'année précédente.

* Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 781,3 millions de dollars pour le premier trimestre.

* La société a déclaré que son pipeline pour les marchés finaux de l'automobile et des données d'entreprise, y compris les serveurs, a continué de s'accélérer grâce à l'obtention de nombreux nouveaux projets auprès de clients et dans différentes régions.

* L'adoption croissante de l'IA générative a contribué à stimuler la demande en matériel nécessaire au fonctionnement des centres de données avancés, ce qui a profité à des fournisseurs tels que Monolithic.

* La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 5,10 dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 4,90 dollars par action.