Monolithic Power Systems prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre grâce à la demande de l'IA

Monolithic Power Systems MPWR.O a prévu un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux estimations jeudi, pariant sur une forte demande pour ses produits de contrôle de puissance et ses semi-conducteurs alors que le boom de l'intelligence artificielle stimule l'expansion des centres de données.

L'adoption croissante de l'IA générative a contribué à stimuler la demande de matériel nécessaire pour aider à faire fonctionner les centres de données avancés, aidant les fournisseurs tels que Monolithic, qui compte le poids lourd des puces d'IA Nvidia NVDA.O parmi ses clients.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 770 et 790 millions de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 732 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Les tendances vers les VE, l'alimentation des centres de données, l'alimentation industrielle et les énergies renouvelables devraient toutes créer une demande accrue pour la technologie de MPS", ont déclaré les analystes de Morningstar dans une note le mois dernier, ajoutant qu'ils s'attendent à ce que l'entreprise gagne davantage de parts sur le marché des puces d'alimentation.

Bernie Blegen, directeur financier de Monolithic, quittera également son poste, a annoncé la société jeudi. Rob Dean, contrôleur de gestion de la société, assurera l'intérim.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 751,2 millions de dollars, contre 739,9 millions de dollars estimés par le consensus .

Le bénéfice net ajusté de la société pour le quatrième trimestre s'est élevé à 235,3 millions de dollars, dépassant les estimations d'un bénéfice de 229,8 millions de dollars.