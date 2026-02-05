 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Monolithic Power Systems prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre grâce à la demande de l'IA
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 22:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Monolithic Power Systems MPWR.O a prévu un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux estimations jeudi, pariant sur une forte demande pour ses produits de contrôle de puissance et ses semi-conducteurs alors que le boom de l'intelligence artificielle stimule l'expansion des centres de données.

L'adoption croissante de l'IA générative a contribué à stimuler la demande de matériel nécessaire pour aider à faire fonctionner les centres de données avancés, aidant les fournisseurs tels que Monolithic, qui compte le poids lourd des puces d'IA Nvidia NVDA.O parmi ses clients.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 770 et 790 millions de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 732 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Les tendances vers les VE, l'alimentation des centres de données, l'alimentation industrielle et les énergies renouvelables devraient toutes créer une demande accrue pour la technologie de MPS", ont déclaré les analystes de Morningstar dans une note le mois dernier, ajoutant qu'ils s'attendent à ce que l'entreprise gagne davantage de parts sur le marché des puces d'alimentation.

Bernie Blegen, directeur financier de Monolithic, quittera également son poste, a annoncé la société jeudi. Rob Dean, contrôleur de gestion de la société, assurera l'intérim.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 751,2 millions de dollars, contre 739,9 millions de dollars estimés par le consensus .

Le bénéfice net ajusté de la société pour le quatrième trimestre s'est élevé à 235,3 millions de dollars, dépassant les estimations d'un bénéfice de 229,8 millions de dollars.

Valeurs associées

MONOLITHIC POWER
1 162,8800 USD NASDAQ +2,29%
NVIDIA
173,0086 USD NASDAQ -0,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank