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Monolithic Power Systems bondit après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 11:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action de Monolithic Power Systems MPWR.O bondit de plus de 7% à 1.421,29 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société, qui compte notamment Nvidia NVDA.O parmi ses clients, prévoit un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre compris entre 1,14 et 1,16 milliard de dollars, soit un montant supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 981,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les puces de MPWR sont utilisées dans les serveurs d’IA, les centres de données, les voitures et les équipements industriels

** La société a également annoncé un chiffre d'affaires de 980,6 millions de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 902,5 millions de dollars

** Le bénéfice par action ajusté pour le trimestre considéré s'est établi à 6,5 dollars, contre des estimations de 5,87 dollars

** Seize des dix-neuf courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, trois recommandent de “conserver”; leur objectif de cours médian est de 1.800 dollars – données LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action affiche une hausse de 45,2%

Valeurs associées

MONOLITHIC POWER SYS.
1 316,1800 USD NASDAQ +5,40%
NVIDIA
195,0400 USD NASDAQ +2,65%
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