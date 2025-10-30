 Aller au contenu principal
Monolithic Power prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre grâce à l'IA
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 21:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Monolithic Power Systems MPWR.O a prévu un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations jeudi, s'attendant à une forte demande pour ses produits de contrôle de puissance et ses semi-conducteurs alors que le boom de l'intelligence artificielle stimule l'expansion des centres de données.

L'adoption croissante de l'IA générative a contribué à stimuler la demande de matériel nécessaire pour aider à faire fonctionner les centres de données avancés, aidant les fournisseurs tels que Monolithic, qui compte le poids lourd des puces d'IA Nvidia NVDA.O parmi ses clients.

Monolithic a adapté son activité à "l'environnement géopolitique et macroéconomique fluide", a déclaré la société dans un communiqué.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 730 et 750 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 725,3 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Au cours du troisième trimestre, les ventes de la société sur le segment du marché des données d'entreprise ont augmenté de 33% à 191,5 millions de dollars en séquentiel, grâce à l'augmentation des ventes de ses solutions de gestion de l'alimentation pour les applications d'IA, a déclaré Monolithic.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est établi à 737,2 millions de dollars, contre 722,3 millions de dollars selon le consensus.

Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 4,73 dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 4,64 dollars.

