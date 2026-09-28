MongoDB s'effondre après le départ de son directeur général, qui n'aura occupé ses fonctions que brièvement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** L'action de la société de logiciels de bases de données MongoDB MDB.O chute de 16,7% à 342 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce que son directeur général, Chirantan « CJ » Desai, a démissionné avec effet immédiat, et nomme Dev Ittycheria au poste de directeur général par intérim

** Chirantan Desai, qui a occupé le poste de directeur général pendant moins d’un an, va occuper un poste de direction chez Meta META.O

** La société réaffirme ses prévisions pour le troisième trimestre et l’exercice 2027

** 35 des 43 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et huit “conserver”; le cours-cible médian est de 470 dollars

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 2,2% depuis le début de l’année