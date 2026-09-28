MongoDB plonge, Meta débauche son CEO

MongoDB plonge de 25% à 306 USD et Meta Platforms cède 3% à 726 USD à l'ouverture ce lundi, à la suite de la démission de Chirantan Desai de son poste de directeur général (CEO) du premier, avec effet immédiat, pour occuper un poste de direction chez le second.

Le CEO de MongoDB démissionne...

En conséquence, le conseil d'administration de MongoDB a nommé Dev Ittycheria CEO par intérim. Il retrouve ainsi la fonction qu'il a exercée de 2014 à 2025, une période durant laquelle la société est passée d'environ 35 MUSD à plus de 2,3 MdsUSD de chiffre d'affaires annuel.

"Il connaît parfaitement cette entreprise, est resté un membre actif et impliqué du conseil exécutif au cours de l'année écoulée et interviendra immédiatement pour assurer une transition sans encombre", souligne Tom Killalea, le président du conseil d'administration.

Le conseil a lancé un processus de recherche pour identifier le prochain CEO permanent de MongoDB et a engagé un cabinet de recrutement pour l'assister. L'entreprise réaffirme ses prévisions pour son 3e trimestre et son exercice 2027, fournies le 1er septembre 2026.

...pour diriger une nouvelle entité au sein de Meta

Confirmant l'arrivée de Chirantan Desai au sein de son équipe dirigeante, Meta Platforms fait part de sa nomination au poste de chief enterprise platform officer, un nouveau poste placé sous l'autorité directe du fondateur et CEO Mark Zuckerberg.

Ce dernier annonce en effet, à cette occasion, la création de Meta Enterprise Platform, présentée comme un nouveau pilier majeur du groupe technologique, destiné à aider les entreprises à utiliser l'IA pour croître et se transformer dans de nouveaux domaines.

"Meta Enterprise Platform s'appuiera sur des atouts que peu d'autres entreprises possèdent : des modèles avancés, des agents de premier plan, des infrastructures à grande échelle et des années de collaboration étroite avec de nombreuses entreprises", explique Mark Zuckerberg.

"Au départ, nous nous concentrerons sur la mise à disposition de l'ensemble de notre pile technologique, notamment l'agent Muse, Meta Business Agent, Muse API, Muse Code et bien d'autres outils, auprès des entreprises et des développeurs", poursuit-il.

Jefferies enthousiasmé par Muse

Cette annonce intervient trois semaines après le lancement officiel aux Etats-Unis de Muse, le nouvel agent d'intelligence artificielle de Meta, pour lequel Jefferies a affiché son enthousiasme dans une note parue ce jour, après son sommet consacré à l'IA (22 et 23 septembre).

"Les dirigeants du secteur ont conforté notre conviction que Muse est un produit phare au potentiel étonnant et que les agents personnels représentent une opportunité considérable, aussi bien auprès des particuliers que des entreprises", affirme ainsi le broker, qui reste à "achat" avec un objectif de cours de 875 USD sur Meta.

"La concurrence, notamment de Google et Apple, va s'intensifier, mais avec une valorisation de seulement 19 fois le BPA estimé pour 2028, nous jugeons le couple rendement/risque particulièrement attrayant, avec un potentiel de révision à la hausse des estimations et de nouvelle revalorisation du titre", estime Jefferies.