Moneta perd en appel face à Altamir et Maurice Tchénio

(NEWSManagers.com) - Altamir et son gérant commandité Maurice Tchénio ont gagné une manche dans le conflit qui l' oppose à Moneta AM. La cour d' appel de Paris a condamné Moneta à verser à Maurice Tchénio, Altamir et Altamir Gérance la somme totale de 400.000 euros en réparation de préjudice d' image, ainsi que 125.000 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile. Moneta avait été condamné en première instance en avril 2020. Considérant que la décote du cours de bourse d'Altamir par rapport à son actif net par action résultait de la gestion, Moneta avait assigné Altamir, Altamir Gérance et Maurice Tchénio devant le tribunal de commerce en 2016 afin de réparer le préjudice causé à la société Altamir du fait de leurs présumées fautes de gestion. Moneta " convaincu du bien-fondé de son action " se réserve la possibilité de se pourvoir en cassation.