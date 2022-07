Moneta lève plus de 80M€ pour son fonds fermé de petites valeurs

(NEWSManagers.com) - Moneta a levé 82,3 millions d’euros pour son fonds fermé de petites capitalisations européennes MME 2027 à l’issue d’une période de commercialisation de trois mois qui s’est achevée le 13 juillet. Les capitaux ont été recueillis auprès de distributeurs, particuliers éligibles et investisseurs institutionnels. Lors du lancement du fonds en avril, Moneta avait annoncé ne pas vouloir dépasser les 150 millions d’euros pour ce fonds, puisque la société gérait alors déjà 720 millions d’euros sur des petites valeurs.

MME 2027 est un fonds fermé de type FIA investi principalement dans des petites et moyennes valeurs européennes. Il s’agit du troisième véhicule spécifiquement dédié à cet univers, après le FCP Moneta Micro Entreprises (fermé aux souscriptions depuis 2009) et le FPS MME 2027 (fermé aux souscriptions et aux rachats jusqu’en 2026).

Directement inspiré de MME 2026, le nouveau fonds MME 2027 est fermé aux souscriptions et aux retraits pendant une période de cinq ans. L’objectif étant ainsi de pouvoir opter pour des paris tranchés et profiter d’éventuels stress de marché en ayant la capacité de prendre des positions importantes, notamment sur des valeurs peu liquides qui sont sous pression dans de tels cas de figure.

« Ce nouveau fonds nous permettra de nous affranchir de la contrainte de liquidité et saisir des opportunités d’investissement d’actifs cotés, même peu liquides, qui ne pourraient pas être pleinement représentées dans un fonds ouvert », explique Andrzej Kawalec, directeur général de Moneta, dans un communiqué.