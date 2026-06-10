Omar Artan accueilli en héros en Somalie

Un joli lot de consolation. Après avoir été empêché d’arbitrer à la Coupe du monde par la bande de Donald et la douane américaine pour de « bonnes raisons » selon la Maison Blanche et malgré son visa, Omar Artan a été accueilli comme une rockstar à son arrivée à l’aéroport de Mogadiscio. Un accueil sous les honneurs mérité pour le meilleur arbitre africain de l’année 2025, privé d’un Mondial qu’il devait découvrir.

Upon arrival at #Mogadishu’s Adan Abdulle International Airport international Somali referee Omar Abdulkadir Artan received a heroic welcome on Wednesday morning. pic.twitter.com/12B8NSgPW8…

MJ pour SOFOOT.com