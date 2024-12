Mondelēz: programme de rachat de 9 Mds$ d'actions approuvé information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 14:27









(CercleFinance.com) - Mondelēz International fait savoir que son conseil d'administration a approuvé le nouveau programme de rachat d'actions de 9 milliards de dollars, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et remplacera l'autorisation actuelle de 6 milliards de dollars.



Censé refléter la solidité financière de l'entreprise, ce programme de rachat, qui court jusqu'au 31 décembre 2027, pourra inclure des rachats sur le marché ouvert, des transactions négociées en privé ou une combinaison des deux.



Le conseil a également déclaré un dividende trimestriel de 0,47 $ par action, payable le 14 janvier 2025 aux actionnaires inscrits au 31 décembre 2024.



Mondelēz maintient par ailleurs ses priorités en matière d'allocation du capital, avec des investissements dans ses marques, des rachats d'actions, des dividendes et des acquisitions ciblées - notamment celles de Chipita, Clif et Ricolino.





