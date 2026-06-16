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Mondelez nomme Amit Banati directeur financier
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 08:40

Mondel?z International fait part de la nomination d'Amit Banati au poste de vice-président exécutif et directeur financier (CFO), à compter du 1er juillet 2026. Il rendra compte directement au PDG Dirk Van de Put et sera membre de l'équipe dirigeante internationale du groupe agroalimentaire.

Après cette nomination, Luca Zaramella continuera à occuper le poste de vice-président exécutif et directeur des opérations (COO), concentrant son leadership sur les opérations commerciales, y compris les quatre régions géographiques du groupe, les ventes d'entreprise, le marketing et les fonctions de chaîne d'approvisionnement.

Amit Banati a récemment occupé le poste de CFO du groupe Kenvue, spécialisé dans la santé grand public, après avoir été vice-président et CFO de Kellanova, anciennement Kellogg Company. Au cours de sa carrière, il a également occupé des postes chez Procter & Gamble, Cadbury Schweppes et Kraft Foods (dont la scission en 2012 a donné naissance à Mondel?z).

"Son parcours dans la production de résultats et le développement de talents au sein de grandes entreprises mondiales en tant que CFO, ainsi que son expérience en gestion générale et sur les marchés émergents, apporteront une perspective importante à notre équipe de direction", commente Dirk Van de Put.

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