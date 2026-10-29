Mondelez n'atteint pas les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mondelez International MDLZ.O n'a pas répondu jeudi aux attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, les consommateurs, confrontés à une hausse du coût de la vie, s'étant détournés des snacks et chocolats haut de gamme de la société mère de Cadbury.

La société a annoncé un chiffre d'affaires net trimestriel de 9,97 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 9,98 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.