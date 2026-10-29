 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondelez n'atteint pas les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 21:14

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mondelez International MDLZ.O n'a pas répondu jeudi aux attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, les consommateurs, confrontés à une hausse du coût de la vie, s'étant détournés des snacks et chocolats haut de gamme de la société mère de Cadbury.

La société a annoncé un chiffre d'affaires net trimestriel de 9,97 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 9,98 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

MONDELEZ INTL RG-A
62,5300 USD NASDAQ +1,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,8 -2,62%
Pétrole Brent
115,66 +1,15%
CAC 40
7 970 +1,05%
TOTALENERGIES
84,6 +1,20%
Or
4 012,89 -0,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank