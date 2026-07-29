Mondelez, le fabricant des Oreo, dépasse les prévisions pour le deuxième trimestre grâce à une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du cours de l'action au paragraphe 2, ajout de détails tirés du discours préparé au paragraphe 4)

Mondelez International MDLZ.O , la société mère de Cadbury, a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue de biscuits et de chocolats sur ses principaux marchés, ainsi qu'à une hausse des prix.

Son cours a progressé de près de 2 % en séance prolongée, après que la société a également revu à la hausse ses prévisions de croissance organique annuelle du chiffre d'affaires.

En Amérique du Nord, son plus grand segment, les prix ont augmenté de 2,2 points de pourcentage au cours du trimestre, tandis que les volumes ont progressé de 1,2 point de pourcentage.

« En Amérique du Nord, la confiance des consommateurs s'est partiellement redressée après avoir atteint des niveaux historiquement bas, même si les prix de l'énergie continuent de peser sur le budget des ménages », a indiqué la société dans son discours préparé. « La croissance reste en forme de K, les consommateurs se tournant à la fois vers les formats économiques et les options haut de gamme. »

Mondelez prévoit une croissance du chiffre d’affaires net organique annuel d’au moins 2 %, contre une prévision antérieure allant d’une stagnation à une hausse de 2 %.

Le chiffre d’affaires organique en Amérique latine a augmenté de 8,4 % au cours du trimestre, tandis que celui de l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Afrique a progressé de 7,1 %.

« À l’instar d’autres entreprises agroalimentaires, Mondelez adapte son portefeuille pour répondre à la demande croissante de petits conditionnements et mise sur le lancement de nouveaux produits pour renforcer son attractivité auprès des consommateurs », a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

La société avait précédemment annoncé qu’elle élargissait ses gammes d’Oreo sans sucre et sans gluten, les consommateurs étant de plus en plus attentifs à leur consommation de sucre et à leurs choix nutritionnels.

Le bénéfice ajusté de Mondelez s’est établi à 5 cents au-dessus de l’estimation consensuelle de 68 cents. Sa marge brute ajustée a progressé de 20 points de base, grâce à une hausse des prix nets et à une baisse des coûts de fabrication, partiellement compensées par une augmentation des coûts des matières premières.

Le chiffre d'affaires net trimestriel s'est établi à 9,36 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 9,20 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a maintenu ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, qui devrait rester stable ou progresser de 5 %.