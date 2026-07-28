Mondelez, le fabricant des Oreo, dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre

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Mondelez International MDLZ.O a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses chocolats et ses biscuits.

La société mère de Cadbury a annoncé un chiffre d'affaires net de 9,36 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 9,20 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.