 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondelez, le fabricant des Oreo, dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 22:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mondelez International MDLZ.O a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses chocolats et ses biscuits.

La société mère de Cadbury a annoncé un chiffre d'affaires net de 9,36 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 9,20 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

MONDELEZ INTL RG-A
62,4800 USD NASDAQ +2,98%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,87 +3,32%
CAC 40
8 458,78 +0,63%
Or
4 015,94 -0,32%
2CRSI
25,72 -4,74%
TOTALENERGIES
73,78 -0,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank