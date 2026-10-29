Mondelez dépasse les prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre grâce à un allègement des pressions sur les coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Mondelez annonce son intention d'acquérir Undercover Snacks

* Le directeur général Dirk Van de Put indique que les consommateurs nord-américains continuent de subir la pression des prix de l'énergie et du carburant

* Les prix trimestriels ont augmenté de 0,3 point de pourcentage tandis que les volumes ont progressé de 1,8 point

(Ajout de commentaires d’analystes, de détails issus de la conférence téléphonique sur les résultats et de mises à jour sur le cours de l’action)

par Sanskriti Shekhar

Mondelez International MDLZ.O , la société mère de Cadbury, a dépassé jeudi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à des prix du cacao favorables et à une hausse des prix dans les principales régions, notamment en Amérique du Nord.

L'action du fabricant des Oreo a progressé de 6,5 % en séance prolongée.

La société, qui avait mis en œuvre plusieurs vagues de hausses de prix lorsque les cours du cacao avaient rebondi ces dernières années, a depuis bénéficié d’un excédent mondial qui a fait baisser ses coûts , offrant ainsi à Mondelez une plus grande marge de manœuvre pour attirer les consommateurs grâce à des promotions et des packs économiques.

Le fabricant de Toblerone a indiqué que ses prix avaient augmenté de 0,3 point de pourcentage au cours du trimestre, tandis que les volumes progressaient de 1,8 point de pourcentage. Les volumes sur son segment nord-américain sont restés stables, contre une baisse de 1,8 point de pourcentage l’année dernière.

« Il y a un an, les coûts record du cacao avaient contraint l’entreprise à augmenter ses prix, ce qui avait entraîné une baisse des volumes. Aujourd’hui, tout en continuant à absorber ces coûts, l’entreprise a renoué avec la croissance des volumes, et la créativité de la marque y est pour quelque chose », a déclaré Daniel Binns, directeur général du cabinet de conseil en stratégie de marque Elmwood.

Pour autant, le directeur général Dirk Van de Put a indiqué que la confiance des consommateurs en Amérique du Nord restait mise à mal par la hausse des prix de l’énergie et que l’entreprise ne s’attend pas à une amélioration dans l’immédiat.

« Le recours de l’entreprise à la hausse des prix pour stimuler la croissance en Amérique du Nord pourrait bientôt produire des rendements décroissants, car les consommateurs à court d’argent consacrent une part plus importante de leur budget à l’essence et moins aux snacks comme les Oreos », a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

Plus tôtdans la journée de jeudi, son concurrent Hershey

HSY.N a également averti que la forte inflation et la hausse des prix de l’énergie pourraient peser sur les dépenses des consommateurs en confiseries pour Halloween.

Mondelez a également annoncé le rachat d’Undercover Snacks, fabricant de chips de quinoa enrobées de chocolat, dans le but de se développer sur le marché en forte croissance des « petits plaisirs autorisés ».

« L’acquisition d’Undercover Snacks par Mondelez pourrait améliorer le positionnement de l’entreprise sur le segment des produits “meilleurs pour la santé” et attirer les dépenses des consommateurs prêts à payer plus cher pour des articles perçus comme bénéfiques pour la santé », a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 78 centimes par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 71 centimes par action. Toutefois, son chiffre d’affaires trimestriel de 9,97 milliards de dollars est resté en deçà des prévisions des analystes, qui s’élevaient à 9,98 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.