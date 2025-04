Mondelez dépasse les attentes de bénéfice au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Mondelez a dépassé les estimations pour son bénéfice du premier trimestre, déclarant un bpa de 74 cents contre 66 cents attendus. En revanche, Les revenus, en légère progression de 0,2%, atteignent 9,31 milliards de dollars et manquent de peu le consensus. Le groupe alimentaire américain (Oreo, LU, Toblerone, Côte d'Or, Milka...) a, par ailleurs, réaffirmé ses prévisions financières annuelles, visant une croissance organique des revenus d'environ 5% et un recul de 10% du bénéfice ajusté. Ces perspectives, précise la firme, ne reflètent pas les évolutions potentielles des tarifs douaniers.

