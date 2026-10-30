Mondelez: bénéfice meilleur qu'attendu au 3T, les marges en hausse

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe agroalimentaire américain Mondelez a publié jeudi un bénéfice supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, aidé par une amélioration de ses marges.

Le bénéfice net atteint 1,3 milliard de dollars, en hausse de 75% sur un an, selon un communiqué.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence pour les investisseurs, il se monte à 78 cents, contre 71 projetés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Ce résultat a été réalisé malgré une croissance du chiffre d'affaires légèrement inférieure aux anticipations de Wall Street (2,3% contre 2,5%), à 9,97 milliards de dollars.

Les ventes ont souffert en Europe (-3,3%), davantage qu'au trimestre précédent (-1%), tandis que le marché américain a vu son redressement s'essouffler (+1,1% après +3,0%).

Le groupe a compensé ces chiffres par une amélioration de ses marges (39,4% contre 26,8% un an plus tôt), due notamment à un effet prix-volume favorable. Cela signifie que la composition des produits vendus a présenté un prix moyen supérieur par unité.

Mondelez a aussi bénéficié d'un effet de comparaison positif par rapport à 2025, année marquée par une hausse du coût des matières premières et des effets de change négatifs.

Après une flambée à cheval sur 2024 et 2025, les cours du cacao ont nettement baissé en fin d'année dernière.

Au sein du portefeuille de produits de l'entreprise de Chicago, ce sont les chewing-gums et les bonbons qui ont tiré leur épingle du jeu (+6,9%), aidés, entre autres, par le dynamisme des bonbons gélifiés Sour Patch Kids.

Mondelez a confirmé ses objectifs annuels, à savoir un bénéfice net par action compris entre stabilité et hausse de 5%.

Pour 2027, le groupe s'attend à une "forte croissance" du bénéfice par action, a expliqué le PDG Dirk Van de Put lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats.

Mondelez compte aussi sur une stabilisation en Europe et une accélération aux États-Unis, a ajouté le dirigeant.

Malgré des "pressions inflationnistes", la société entend limiter ses hausses de prix pour ne pas perdre des parts de marché, a détaillé Dirk Van de Put.

En marge de ses résultats, le groupe a annoncé l'acquisition de la start-up Undercover Snacks, spécialisée dans les snacks au chocolat et quinoa.

La publication a été bien accueillie par les investisseurs, le titre prenant près de 5% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street.