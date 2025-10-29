Mondelez abaisse ses objectifs annuels

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, les revenus de Mondelez s'élèvent à 9,77 milliards de dollars, soit une hausse de 5,9% et 3,4% en organique. La croissance des revenus nets organiques a été tirée par des prix nets plus élevés, partiellement compensée par un volume/mix défavorable. Le bénéfice d'exploitation a diminué de 35,5% à 744 millions de dollars, soit une marge de 7,6%, en baisse de 490 points de base. Le bénéfice net se replie de 12,9% à 743 millions de dollars. Par action, il ressort à 0,57%, soit un repli de 9,5%.

Sur ce trimestre, la marge brute a diminué de 12,9% à 2,61 milliards de dollars.

Suite à cette performance trimestrielle globalement décevante, le groupe agroalimentaire a réduit ses perspectives pour 2025.

Il prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires net organique de 4% contre une estimation précédente d'environ 5%. Il anticipe une baisse du BPA ajusté d'environ 15% à taux de change constant contre un repli de 10% précédemment

