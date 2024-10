Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moncler: titre en baisse, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - Moncler cède plus de 2% à Milan après que Oddo BHF a annoncé maintenir sa note 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 55 à 53,9 euros.



L'analyste met en avant un freinage plus brutal que prévu au 3e trimestre.



En effet, 'le CA T3 à 635.5 ME marque un freinage supplémentaire avec une croissance y/y tcc désormais négative à hauteur de -3%, nous attendions c.-1% sur la base d'une prévision CA T3 à 648.5 ME', indique-t-il.



Dans ce contexte, Moncler reste prudent sur le T4 (base de comparaison 2023 difficile) et ne perçoit pas de changement net de tendance sur le début du trimestre.



'Nous tablons sur une croissance DTC Moncler T4 à +1% (3% préc.) soit une croissance CA total groupe à 0% (2% préc.) Sur ces bases, nous tablons désormais sur une marge EBIT FY 2024 attendue à 29.3% (29.4% préc.)', souligne le bureau d'analyses.



'Le ralentissement visible sur la marque Moncler au cours des 6 derniers mois reflète certes une demande d'ensemble en produits de luxe moins favorable mais interroge néanmoins sur le potentiel de croissance intrinsèque du groupe sur les prochains exercices', conclut Oddo BHF.





