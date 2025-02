Moncler: solide en 2024, mais discours mesuré pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Moncler a fait état hier soir de résultats annuels 2024 supérieurs aux attentes, mais le discours teinté de prudence adopté par le fabricant de doudounes de luxe à l'entame de son exercice 2025 semblait un peu décontenancer les investisseurs.



Le spécialiste des vêtements d'extérieur a publié dans la soirée d'hier un résultat opérationnel (Ebit) de 916,3 millions d'euros pour l'an dernier, contre 893,8 millions d'euros en 2023.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 2,7 milliards d'euros, soit une hausse de 8% à taux de changes constants, grâce à un retour à une croissance à deux chiffres sur le marché chinois.



'C'est impressionnant', réagissent dans une note les analystes de Deutsche Bank.



Les équipes d'UBS font néanmoins remarquer que l'activité de Moncler reste très dépendante de la Chine, qui représente plus de 35% des ventes de son réseau et qui a généré à elle seule quelque 60% de la croissance l'an dernier.



Chez Oddo BHF, on fait remarquer que les indications fournies par le groupe italien au titre de 2025 se révèlent plutôt 'mesurées'.



'Le groupe fait face à une base de comparaison encore plus difficile sur l'Asie au premier trimestre 2025, d'où une certaine prudence dans le ton même si les indications sur janvier sont restées très bonnes', explique la société de Bourse.



Pour le nouvel exercice, Moncler dit viser une marge opérationnelle (Ebit) inchangée, entre 29% et 30%, sachant que celle-ci avait reculé à 29,5% l'an dernier contre 30% en 2023.



De quoi susciter quelques prises de bénéfices sur le titre, qui affichait à la clôture d'hier des gains de 25% depuis le début de l'année et dont la valorisation - avec un PER de 29x pour 2025 - est désormais jugée élevée.





