Moncler réveille le luxe, Air Liquide au rendez-vous
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 10:11
Actions en hausse
Moncler ( 11%) : le groupe de luxe italien a publié un chiffre d'affaires en hausse de 7%, porté par les marchés asiatiques et américains.
Kingspan ( 7%) : la filiale Advansys de l'entreprise, axée sur les centres de données, a doublé son carnet de commandes par rapport à l'an dernier.
Unipol ( 6%) : la société italienne a annoncé une hausse de 37% de son bénéfice annuel, grâce à la performance de son activité principale d'assurance ainsi qu'à la contribution de ses filiales bancaires.
Air Liquide ( 4%) : l'entreprise a publié des résultats au-dessus des attentes et relevé ses objectifs de rentabilité pour 2026.
Actions en baisse
Siegfried (-6%) : les bons résultats du sous-traitant pharmaceutique suisse n'ont pas suffi à convaincre le marché.
