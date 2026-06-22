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Moncler recule à Milan, HSBC tempère ses attentes
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 17:05

L'action Moncler reculait nettement lundi à la Bourse de Milan, pénalisée par une note d'HSBC qui, tout en restant à l'achat, a abaissé son objectif de cours sur la valeur, invoquant un ralentissement de la croissance organique plus marqué que prévu au deuxième trimestre.

La banque britannique explique qu'elle prévoit un ralentissement temporaire des ventes sur la période allant d'avril à juin, pénalisées notamment par une baisse des flux touristiques en Europe, en particulier en provenance d'Asie.

Ses analystes tablent désormais sur une croissance des ventes à périmètre constant limitée à 1,5 % pour les activités de distribution directe (boutiques en propre et commerce en ligne) sur le trimestre, traditionnellement le plus faible de l'année pour le groupe.

Le défi persistant de la saisonnalité

L'intermédiaire souligne par ailleurs que la stratégie de diversification de Moncler vers des collections plus estivales, afin d'atténuer la saisonnalité de ses ventes, "ne se fera pas du jour au lendemain", incitant l'établissement à la prudence à l'approche de la publication des résultats semestriels, le 22 juillet prochain.

HSBC réduit en conséquence de 1% ses estimations de résultats pour la période 2026-2028 et ramène sa cible sur le titre de 68 à 67 euros.

Le titre chutait de 3,7% dans le sillage de ces commentaires, à comparer avec un repli de moins de 0,2% pour le marché milanais, ce qui portait à 7,3% ses pertes depuis le début de l'année.

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