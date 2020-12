Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moncler rachète Stone Island, valorisé 1,15 milliard d'euros Reuters • 07/12/2020 à 12:10









MONCLER RACHÈTE STONE ISLAND, VALORISÉ 1,15 MILLIARD D'EUROS MILAN (Reuters) - Le groupe italien de mode de luxe Moncler a annoncé lundi le rachat de son concurrent Stone Island pour une valeur d'entreprise de 1,15 milliard d'euros. L'opération se fera en deux étapes avec d'abord l'acquisition d'un peu plus de 50% du capital détenu par le propriétaire et administrateur délégué de Stone Island, Carlo Rivetti, ainsi que la participation de 19,9% détenue par d'autres membres de sa famille. Moncler, connu notamment pour ses doudounes haut de gamme, rachètera ensuite la participation de 30% détenue par le fonds public de Singapour Temasek. La transaction, en numéraire et en actions, devrait être bouclée au premier semestre 2021. S'exprimant lors d'une conférence de presse, l'administrateur délégué de Moncler, Remo Ruffini, a dit s'attendre à ce que la trésorerie du groupe reste "neutre ou positive" même après l'opération. Il a ajouté que les deux marques vestimentaires resteraient indépendantes. Moncler veut doubler les ventes de Stone Island dans les cinq prochaines années, a déclaré pour sa part aux analystes le numéro deux du groupe italien de luxe, Luciano Santel. Carlo Rivetti va rejoindre le conseil d'administration de Moncler, précise un communiqué. A la Bourse de Milan, l'action Moncler s'adjugeait 3,61% à 44,76 euros vers 10H30 GMT. (Giulia Segreti et Claudia Cristoferi; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées MONCLER MIL +4.98%