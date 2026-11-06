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Moncler promeut Andrea Tieghi au poste de directeur commercial
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 12:21

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Moncler a annoncé vendredi la nomination d'Andrea Tieghi, l'actuel directeur de ses activités de ventes de détail au niveau mondial et du développement de la marque, au poste de directeur commercial, avec une prise d'effet prévue lundi prochain.

Dans un communiqué, le fabricant italien de doudounes haut de gamme explique que le cadre dirigeant prendra désormais en charge la responsabilité des métiers ayant trait à la coordination avec les partenaires distributeurs, en plus de son périmètre actuel.

Cette décision intervient alors que les ventes au sein de son réseau de distribution en propre (DTC) ont grimpé de 81% sur les neuf premiers mois de l'année, à comparer avec une progression de quelque 19% chez les magasins revendeurs (wholesale).

Moncler précise qu'il rapportera à Leo Rongone, qui a succédé en début d'année à Remo Ruffini en tant que directeur général et qui chapeaute les zones géographiques dans lesquelles le groupe est présent.

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