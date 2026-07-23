 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moncler pénalisé par une croissance décevante au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 10:28
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Moncler a annoncé mercredi soir avoir constaté un tassement de sa croissance organique au 2e trimestre en raison de difficultés rencontrées sur le marché européen, une déclaration qui pesait lourdement sur le titre du groupe de mode italien en Bourse.

Autour de 10h30, l'action du fabricant de doudounes haut de gamme décrochait de 7,49% à 47,55 euros, accusant la quatrième plus forte baisse de l'indice STOXX 600.

Exprimée à taux de change constants, la croissance de Moncler s'est limitée à 3% sur les trois mois écoulés, soit un taux de progression divisé par quatre par rapport à celui observé sur les trois premiers mois de l'année ( 12%). A titre de comparaison, le consensus visait une croissance de l'ordre de 5%.

Coup de froid estival en vue

Le groupe milanais a justifié ce net ralentissement par l'impact des tensions géopolitiques actuelles et la faiblesse des flux touristiques en Europe, mais certains analystes y voient une tendance de fond plus inquiétante.

"Moncler n'est pas immunisé face au contrecoup auquel les acteurs du luxe accessible doivent faire face, chacun à leur manière", commentent les équipes de Bernstein.

"Les consommateurs européens historiques de Moncler semblent notamment avoir du mal à digérer la hausse des prix, après plusieurs années d'augmentations annuelles comprises entre 5% et 10%", relève le bureau d'études.

"Ces résultats vont très probablement décevoir les investisseurs et entraîner l'action Moncler vers son creux estival habituel", rappelle Bernstein, en référence à la période difficile que l'activité du fabricant de doudounes traverse en dehors de la saison d'hiver.

L'Europe masque une rentabilité toujours solide

Sur les six premiers mois de l'année, les ventes de la marque Moncler ressortent en baisse de 4% à changes constants dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), à comparer avec un bond de 19% en Asie et de 6% en Amérique.

Du côté des résultats, le résultat d'exploitation (Ebit) ressort à 245,4 millions d'euros sur le premier semestre, contre 224,8 millions un an plus tôt et un consensus qui le donnait à 239 millions.

La marge opérationnelle s'est établie à 19%, contre 18,3% un an plus tôt, là où les analystes visaient 18,6%.

Le bénéfice net s'est élevé à 165 millions d'euros, contre 153,5 millions au 1er semestre 2025 et un consensus établi à 158 millions.

Avec la chute de l'action à ce stade de la séance, le titre Moncler s'inscrit désormais en repli de 13,5% depuis le début de l'année, contre un gain de l'ordre de 8,5% pour l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.

Valeurs associées

MONCLER
47,940 EUR MIL +1,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank