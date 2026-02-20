Moncler en forme olympique, le secteur du luxe en profite
Une fin d'année 2025 en fanfare
Exprimées à taux de change constants, les ventes du fabricant italien de vêtements de luxe ont augmenté de 7%, à 1,29 milliard d'euros, au quatrième trimestre 2025, dépassant largement le consensus, qui ne visait qu'une progression de 3%.
Le groupe milanais a bénéficié de solides performances en Asie, où la croissance organique s'est établie à 11% sur les trois derniers mois de l'année, mais aussi dans la région Amériques ( 9%), ce qui a permis de plus que compenser le repli de 3 % enregistré dans la zone Europe et Moyen-Orient (EMEA).
Sa marque "casual" Stone Island a vu ses ventes à changes constants grimper de 16 % sur le quatrième trimestre, avec des taux de croissance à deux chiffres dans toutes les régions.
"Il s'agit encore de performances très solides, surtout quand on connaît la base de comparaison difficile à laquelle le groupe devait faire face", rappelle ce matin un trader.
Un quatrième trimestre hautement important
Le quatrième trimestre calendaire est considéré comme une période stratégique pour Moncler, non seulement en raison de la période de Noël qui stimule ses ventes, mais aussi du démarrage de la saison hivernale, favorable à l'achat de vêtements chauds.
Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé atteint 3,13 milliards d'euros, en hausse de 3 % à changes constants, tandis que le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) annuel ressort à 913,4 millions d'euros, contre 916,3 millions en 2024, alors que les analystes financiers tablaient en moyenne sur 3,06 milliards et 868 millions.
La marge d'exploitation s'est légèrement tassée à 29,2%, contre 29,5% l'année précédente, mais le fabricant de doudounes évoque une performance "résiliente" au vu de l'environnement de marché actuel.
2026 commence sous de bons auspices
"Nous démarrons l'exercice 2026 en bénéficiant d'une plateforme bien établie et en affichant une forte détermination à continuer à bâtir notre futur", a assuré Remo Ruffini, son PDG.
Ce dernier, à l'origine de la relance de la marque en 2003, abandonnera ses fonctions de directeur général le 1er avril prochain pour les confier à Bartolomeo "Leo" Rongone, afin de se concentrer sur la présidence du conseil d'administration et la direction de la création.
Moncler n'a pas dévoilé de prévisions chiffrées pour le nouvel exercice, mais le consensus anticipe actuellement pour 2026 une croissance à taux de change constants de 6,8 % pour une marge d'exploitation (EBIT) de 28,9%.
"La question clé reste de savoir si Moncler pourra maintenir en 2026 la trajectoire de croissance qu'il a connue au cours de la dernière décennie ", estiment les équipes de Bernstein.
"La marque a clairement atteint une phase de maturité et l'année 2026 sera l'occasion de raviver son attrait aspiratif", indique le bureau d'études.
Un début de redressement pour le secteur du luxe ?
Dans l'immédiat, l'action Moncler grimpait de 10,9% vendredi matin, ce qui lui permettait de signer, de loin, la plus forte hausse de l'indice paneuropéen Europe STOXX 600. Le titre entraînait dans son sillage d'autres acteurs du luxe comme Richemont, qui prenait 1,4% à Zurich, ou LVMH et Hermès, qui progressaient respectivement de 3,5% et 2,7% à Paris.
L'indice STOXX Europe Luxury affiche désormais un rebond de plus de 4,5% depuis le début du mois de février, même si son recul atteint encore 18% sur les 12 mois écoulés.
