MONCLER BAT LES PRÉVISIONS AU 3E TRIMESTRE, SIGNES "ENCOURAGEANTS" EN VUE MILAN (Reuters) - Moncler a publié jeudi un chiffre d'affaires meilleur que prévu au troisième trimestre mais s'est abstenu de fournir des prévisions pour la fin de l'année en raison de l'augmentation du nombre de contaminations dues au coronavirus. La réouverture des magasins dans la plupart des régions cet été a contribué à la reprise de ses ventes en Chine et en Corée du Sud, et à leur "amélioration significative" aux Etats-Unis depuis août dernier. Elles ont toutefois été pénalisées par l'interruption des flux touristiques en Europe pendant le trimestre. Le groupe de mode italien, connu notamment pour ses doudounes haut de gamme, affiche des ventes de 361,8 millions d'euros, en retrait de 15% à taux de change courants, après avoir accusé une baisse de 50% au deuxième trimestre. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 340,7 millions d'euros en moyenne sur la période. "Nous avons terminé le troisième trimestre avec de meilleurs résultats que prévu (...) Les signes que nous voyons en octobre sont encourageants, mais nous savons que nous avons des semaines difficiles devant nous", a déclaré dans un communiqué le directeur général du groupe, Remo Ruffini. La marque italienne s'est par ailleurs engagée jeudi à atteindre la neutralité carbone d'ici 2021 et a promis la traçabilité des principaux matériaux utilisés dans la confection de ses vêtements d'ici 2023, dans le cadre de son nouveau plan de développement durable baptisé "Born to Protect". (Claudia Cristoferi ; version française Juliette Portala)

Valeurs associées MONCLER MIL -0.35%