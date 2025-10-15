 Aller au contenu principal
Mon courtier énergie groupe publie des résultats semestriels 2025 solides, marqués par l’amélioration de tous les indicateurs de rentabilité, et confirme ses objectifs financiers 2025 et 2028
15/10/2025

- Chiffre d’affaires semestriel 2025 en hausse de 22% à 14,5 M€, soutenu par la performance de l’activité de courtage en France et la progression continue des filiales à l’international

- Résultat d’exploitation positif à 1,5 M€, en ligne avec la trajectoire 2028, porté par les premiers effets du plan d’actions stratégique lancé au 2ème trimestre 2025

- Niveau de trésorerie et d’équivalents de trésorerie solide à 7,8 M€ au 30 juin 2025

- Activité bien orientée au 3ème trimestre 2025, avec un chiffre d’affaires en progression de 4% à 5,5 M€

- Objectifs annuels 2025 confirmés :
o Chiffre d’affaires de 28 M€
o Résultat d’exploitation de 2 M€

- Poursuite de la mise en oeuvre du plan d’actions stratégique, en ligne avec les objectifs financiers 2028 :
o Chiffre d’affaires annuel de 40 M€
o Résultat d’exploitation de 4 M€

