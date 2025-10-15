Mon courtier énergie groupe publie des résultats semestriels 2025 solides, marqués par l’amélioration de tous les indicateurs de rentabilité, et confirme ses objectifs financiers 2025 et 2028

- Chiffre d’affaires semestriel 2025 en hausse de 22% à 14,5 M€, soutenu par la performance de l’activité de courtage en France et la progression continue des filiales à l’international
- Résultat d’exploitation positif à 1,5 M€, en ligne avec la trajectoire 2028, porté par les premiers effets du plan d’actions stratégique lancé au 2ème trimestre 2025
- Niveau de trésorerie et d’équivalents de trésorerie solide à 7,8 M€ au 30 juin 2025
- Activité bien orientée au 3ème trimestre 2025, avec un chiffre d’affaires en progression de 4% à 5,5 M€
- Objectifs annuels 2025 confirmés :
o Chiffre d’affaires de 28 M€
o Résultat d’exploitation de 2 M€
- Poursuite de la mise en oeuvre du plan d’actions stratégique, en ligne avec les objectifs financiers 2028 :
o Chiffre d’affaires annuel de 40 M€
o Résultat d’exploitation de 4 M€
