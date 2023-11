Mon courtier énergie groupe lance une offre unique d’accompagnement des entreprises dans la transition énergétique

Pour recevoir toute l'information financière de Mon courtier énergie en temps réel, faites-en la demande par mail à mce@newcap.eu



Charlie Evrard, Fondateur et Président Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, déclare : « Contribuer au développement durable fait partie de l’ADN de Mon courtier énergie groupe depuis la création de l’entreprise. En tant que leader français du courtage en énergie B2B, nous sommes idéalement positionnés pour accompagner nos clients sur le sujet clé de la transition énergétique. Notre offre a été mise au point au sein de notre département dédié, composé d’un bureau d’études et d’une équipe de collaborateurs spécialisés qui accompagneront les clients dans les domaines tels que la production d’énergie verte, la mobilité et l’efficacité énergétique. Je suis ravi du démarrage prometteur de cette nouvelle activité avec d’ores et déjà plusieurs clients, dont certaines grandes signatures qui nous font confiance. L’offre sera déployée de façon progressive durant les prochains mois et montera en puissance à partir de début 2024, en phase avec l’objectif d’atteindre plus de 10% du chiffre d’affaires du Groupe en 2025, tel qu’annoncé au moment de l’introduction en bourse. »