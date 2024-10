Mon courtier énergie groupe annonce ses résultats semestriels 2024

Pour recevoir toute l'information financière de Mon courtier énergie en temps réel, faites-en la demande par mail à mce@newcap.eu



Guillaume Rouaud, Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, déclare : « Ce premier semestre 2024 témoigne d'une croissance progressive du groupe à plusieurs égards et nous conforte dans la solidité de notre modèle économique. Nous sommes particulièrement fiers d'atteindre un chiffre d'affaires de 11,8 millions d'euros, soit une progression de 13% par rapport au premier semestre 2023. Nous sommes par ailleurs convaincus que nos investissements d'aujourd'hui sont les moteurs de notre croissance de demain. Nous avons fait le choix stratégique d'engager des ressources importantes, tant au niveau humain qu'opérationnel, pour accélérer l'expansion internationale de Mon courtier énergie. Ces investissements, bien qu'ils impactent temporairement notre résultat d'exploitation, sont indispensables pour atteindre une taille critique et pérenniser notre développement sur les marchés clés à l'international. Ces initiatives, qu'il s'agisse de la densification de notre réseau d'agences, de l'internationalisation ou de la conception de nouvelles offres dans la transition énergétique, sont les véritables leviers de notre croissance et sauront porter leurs fruits dès les prochains mois pour atteindre nos objectifs 2025. »