Mon courtier énergie: C.A. en hausse de 18% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 12:29









(CercleFinance.com) - Mon courtier énergie a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 24,7 millions d'euros au titre de son exercice 2024.



Dans un communiqué, la société de courtage en énergie pour les entreprises dit avoir attiré plus de 11.000 nouveaux clients l'an dernier, avec un portefeuille qui atteignait 45.000 comptes en fin d'année.



Si elle prévoit un retour à la rentabilité opérationnelle en 2025, l'entreprise a décidé de reporter ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros et d'un résultat d'exploitation de cinq millions d'euros, désormais décalés à horizon 2028.



'Comme attendu, le groupe reporte ses objectifs qui semblaient intenable pour 2025', commentent les analystes de TP ICAP Midcap dans une note de réaction.



'En revanche, le décalage en 2028 est plus surprenant et décevant', estime la société de Bourse, qui maintient sa recommandation 'conserver' et son objectif de cours de 5,9 euros.



Mon courtier énergie dit prévoir, à l'occasion de la prochaine publication de ses résultats annuels 2024, la présentation d'un plan d'action stratégique devant permettre l'atteinte des objectifs financiers 2028.



Au 31 décembre dernier, sa position de trésorerie s'établissait à 7,6 millions d'euros, contre 7,9 millions au 30 juin 2024.



Suite à cette publication, le titre affichait un gain de 1,3% vendredi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées MON COURTIER ENERGIE 6,00 EUR Euronext Paris +1,35%