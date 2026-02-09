Momentus bondit grâce à un partenariat avec la Nasa

9 février - ** Les actions de la société spatiale commerciale Momentus MNTS.O augmentent de 14,1 % à 6,85 $ dans les transactions de pré-marché

** Momentus conclut un accord avec la Nasa dans le cadre de la loi sur l'espace (Space Act)

** L'accord vise à faire progresser les capacités d'entretien et d'assemblage en orbite

** MNTS livrera un CubeSat de la Nasa en orbite basse afin de démontrer les opérations conjointes de rendez-vous et de proximité ainsi que les vols en formation

** La charge utile R5-S10 de la Nasa, ainsi que plusieurs autres charges utiles, seront embarquées à bord de la mission Vigoride 7 de Momentus, au plus tôt en mars, à bord d'une mission Transporter de SpaceX vers l'orbite terrestre basse

** L'action a progressé de 23 % depuis le début de l'année