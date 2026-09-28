Momenta, la coentreprise chinoise de Stellantis avec Dongfeng, va développer conjointement des technologies de conduite intelligente

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Momenta 6880.HK , un éditeur chinois de logiciels de conduite autonome, a conclu un accord de collaboration avec une coentreprise de Stellantis STLAM.MI afin de développer des technologies avancées d'aide à la conduite, a-t-il annoncé lundi, ajoutant ainsi Jeep et Peugeot à sa liste croissante de marques internationales.

Dans un communiqué, Momenta a indiqué avoir signé jeudi un partenariat stratégique mondial avec Dongfeng Stellantis Automotive Technology (Wuhan) et les deux marques de Stellantis dans le domaine des technologies de conduite intelligente.