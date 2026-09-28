Momenta et la coentreprise chinoise de Stellantis avec Dongfeng s'associent pour développer conjointement une technologie de conduite intelligente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails)
Momenta 6880.HK , un éditeur chinois de logiciels de conduite autonome, a conclu un accord de collaboration avec une coentreprise de Stellantis STLAM.MI afin de développer une technologie avancée d’aide à la conduite, a-t-il annoncé lundi, ajoutant ainsi Jeep et Peugeot à sa liste croissante de marques mondiales.
Dans un communiqué, Momenta a indiqué avoir signé jeudi un partenariat stratégique mondial afin de collaborer avec Dongfeng Stellantis Automotive Technology (Wuhan) et les deux marques de Stellantis sur les technologies de conduite intelligente.
* Les deux entreprises développeront conjointement un système avancé d’aide à la conduite intelligente destiné aux nouveaux modèles Peugeot et Jeep produits en série.
* Cette nouvelle technologie sera déployée en Chine, en Europe et sur d’autres marchés, contribuant ainsi à la dynamique mondiale de mobilité intelligente des marques grand public de Stellantis.
* Peugeot et Jeep travailleront avec Momenta sur la définition des produits et leur co-développement afin de créer des fonctionnalités d’aide à la conduite avancées, en adéquation avec l’identité de leurs marques.
* Stellantis a créé en août une coentreprise avec Dongfeng afin de mieux rivaliser avec ses concurrents chinois.
* Cet accord permet à Momenta d’étendre son champ d’action au-delà de ses clients traditionnels, les constructeurs automobiles haut de gamme allemands.
* Le logiciel d’aide à la conduite de Momenta a déjà été utilisé sur la route dans plus de 1,2 million de véhicules.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer