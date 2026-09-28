Momenta et la coentreprise chinoise de Stellantis avec Dongfeng s'associent pour développer conjointement une technologie de conduite intelligente

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Momenta 6880.HK , un éditeur chinois de logiciels de conduite autonome, a conclu un accord de collaboration avec une coentreprise de Stellantis STLAM.MI afin de développer une technologie avancée d’aide à la conduite, a-t-il annoncé lundi, ajoutant ainsi Jeep et Peugeot à sa liste croissante de marques mondiales.

Dans un communiqué, Momenta a indiqué avoir signé jeudi un partenariat stratégique mondial afin de collaborer avec Dongfeng Stellantis Automotive Technology (Wuhan) et les deux marques de Stellantis sur les technologies de conduite intelligente.

* Les deux entreprises développeront conjointement un système avancé d’aide à la conduite intelligente destiné aux nouveaux modèles Peugeot et Jeep produits en série.

* Cette nouvelle technologie sera déployée en Chine, en Europe et sur d’autres marchés, contribuant ainsi à la dynamique mondiale de mobilité intelligente des marques grand public de Stellantis.

* Peugeot et Jeep travailleront avec Momenta sur la définition des produits et leur co-développement afin de créer des fonctionnalités d’aide à la conduite avancées, en adéquation avec l’identité de leurs marques.

* Stellantis a créé en août une coentreprise avec Dongfeng afin de mieux rivaliser avec ses concurrents chinois.

* Cet accord permet à Momenta d’étendre son champ d’action au-delà de ses clients traditionnels, les constructeurs automobiles haut de gamme allemands.

* Le logiciel d’aide à la conduite de Momenta a déjà été utilisé sur la route dans plus de 1,2 million de véhicules.