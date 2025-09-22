Molson Coors nomme Rahul Goyal au poste de directeur général, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 septembre - ** Les actions du fabricant de bière Molson Coors TAP.N ont baissé de ~1% à 46,04 $
** Molson Coors nomme l'initié Rahul Goyal au poste de directeur général, succédant à Gavin Hattersley, à compter du 1er octobre
** Goyal fait partie de TAP depuis 24 ans et a précédemment occupé le poste de directeur financier de Molson Coors India
** En incluant les mouvements de la séance, TAP a baissé de ~18% depuis le début de l'année
